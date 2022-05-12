В Херсонской области исключили возвращение под контроль Украины

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Херсонская область не свернет с курса интеграции в состав России, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он подчеркнул, что теперь регион уже не вернется под контроль украинской власти.

"Другого пути у нас нет. Сколько займет переходный период, пока сложно сказать, но к концу года мы будем готовы не только на уровне общественного мнения, но и законодательства для плавного перехода к статусу субъекта Российской Федерации", – приводит его слова РИА Новости.

Накануне Стремоусов сообщил о намерении обратиться к Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав России. Он добавил, что руководство области подготовит соответствующую законодательную базу.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что регион, перешедший под контроль ВС РФ, вернет себе герб времен Российской империи. В основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.