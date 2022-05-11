Песков оценил инициативу о включении Херсонской области в состав РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил инициативу о включении Херсонской области в состав России. По словам представителя Кремля, для этого необходимо четкое юридическое обоснование.

"...Подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными так, как это было в случае с Крымом", – заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что определять свою судьбу должны именно жители Херсонской области.

Замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов ранее заявил о намерении обратиться к Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав России. Соответствующую законодательную базу планируется подготовить до конца года.