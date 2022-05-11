Херсонская область планирует обратиться к Путину с просьбой о включении в состав РФ

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о намерении обратиться к Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав России.

"Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ", – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что руководство региона подготовит законодательную базу для вхождения в состав РФ в качестве субъекта до конца года, тогда же будет принято решение.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион, перешедший под контроль ВС РФ, вернет себе герб времен Российской империи. В основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.