Более 1 тыс жителей Херсона получили гуманитарную помощь – МО РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские военнослужащие организовали передачу гуманитарной помощи для более чем тысячи жителей украинского города Херсон. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что передача продуктов и товаров первой необходимости была организована с самого утра на площади у областной администрации.

Жители города получили хлеб, крупы, сахар, консервы, растительное масло и пастеризованное молоко. Семьям с детьми передали детское питание и сладости.

Российские военнослужащие регулярно доставляют в Херсон продуктовые наборы и товары первой необходимости, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, подчеркнули в министерстве обороны.

25 марта более 40 автоколонн МЧС РФ доставили на Украину, а также в Донецкую и Луганскую народные республики свыше 8 тысяч тонн гуманитарных грузов.

До этого российские военные передали более 20 тонн гумпомощи жителям населенных пунктов Чернобаевка и Антоновка в Херсонской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.