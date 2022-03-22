Российские военные доставили около 20 тонн гуманитарной помощи жителям Мелитополя

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Российские военные доставили жителям Мелитополя Запорожской области партию гуманитарной помощи, сообщает Минобороны РФ.
Безопасность гуманитарной колонны через пограничный пункт в Республике Крым на территорию Украины обеспечили российские военнослужащие.
ВС России выдали всем нуждающимся продукты первой необходимости – детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.
Ранее российские военные доставили более 75 тонн гуманитарной помощи жителям Херсона. ВС России выдали всем нуждающимся крупы, макароны, сахар, консервы, фрукты, картофель и другое продовольствие. В Миноброны РФ отметили, что в Херсоне местные предприниматели в связи с нехваткой продуктов существенно завысили цены на товары первой необходимости.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Спасатели РФ доставили в Луганск очередную партию гумпомощи
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