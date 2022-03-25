Военные РФ доставили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские военные доставили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что выдачу продуктовых наборов организовали в населенных пунктах Чернобаевка и Антоновка.

"По словам администрации, в обоих населенных пунктах был острый дефицит круп и консервов, которые в деревнях приобрести негде. Именно эти продукты и доставили российские военные", – добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что около 20 тонн гуманитарной помощи было доставлено российскими военными жителям Мелитополя. ВС России выдали всем нуждающимся продукты первой необходимости – детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.