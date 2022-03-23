Абхазия доставила гуманитарную помощь в Донецк и Волноваху

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МЧС Абхазии доставило в Донецкую Народную Республику гуманитарную помощь, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, сотрудники спасательного ведомства Абхазии доставили электрогенераторы, макаронные изделия, муку, сахар, бутилированную воду, консервы.

Уточняется, что груз передали властям ДНР для распределения среди пострадавших в результате боевых действий жителей.

Ранее сообщалось, что российские военные доставили около 20 тонн гуманитарной помощи жителям Мелитополя. ВС России выдали всем нуждающимся продукты первой необходимости – детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В свою очередь, Абхазия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Абхазский лидер также отметил, что государство тщательно следит за обстановкой вокруг Донбасса.