В МО РФ заявили, что с Украины эвакуировали в РФ свыше 19,4 тыс человек за сутки

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Более 19 400 человек, из которых 3 448 детей, удалось эвакуировать из опасных районов Украины за сутки. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, эвакуация также проводилась из ДНР и ЛНР. Всего же с начала специальной военной операции, по данным министерства, эвакуировали 366 182 человека, из которых 77 062 – дети.

Мизинцев отметил, что границу России пересекли 2 895 автомобилей за сутки и 43 287 за все время операции.

Начальник центра управления обороной рассказал, что Россия доставила на Украину 4 345 тонн гуманитарных грузов и провела 539 гуманитарных акций. Мизинцев добавил, что помощь поставили в ДНР и ЛНР, а также в Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Запорожскую, Херсонскую и Николаевскую области.

В результате мирное население получило 180 тонн продуктов, одежды и средств гигиены.

В Киевской, Черниговской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР проводили 35 гуманитарных акций, в рамках которых передали 299 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что вооруженные силы России высокоточными ударами поразили военные объекты Украины. Он отметил, что было применено оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

