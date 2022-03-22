Песков назвал фейком информацию о трудовых лагерях для беженцев с Украины в РФ

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Сообщения о трудовых лагерях для беженцев с Украины в России являются фейком. Об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, соответствующие утверждения западных СМИ неверны.

"Мы живем не только в условиях военной операции, но также в условиях жестокой информационной войны, войны фейков", – подчеркнул Песков.

Ранее Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о проведении референдума по договоренностям с российской стороной на Украине. По словам представителя Кремля, Украина является суверенным государством и может иметь свои процедуры. Однако, по его словам, российско-украинские переговоры затягивать нежелательно.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

