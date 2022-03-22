Песков прокомментировал заявление Зеленского о референдуме на Украине

Фото: ТАСС/АР/Ukrainian Presidential Press Office
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о проведении референдума на Украине.
По словам представителя Кремля, Украина является суверенным государством и может иметь свои процедуры. Однако, по его словам, российско-украинские переговоры затягивать нежелательно.
"Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", – приводит слова Пескова РИА Новости.
В ответ на уточняющий вопрос об отношении Москвы к такому референдуму на Украине, если он состоится после формирования делегацией пакета документов, представитель Кремля подчеркнул, что это также связано с рядом параметров, которые должны обсуждаться на российско-украинских переговорах.
Ранее Зеленский заявил, что возможные компромиссные договоренности с российской стороной должны быть вынесены на референдум на Украине. По его словам, решение об ответе на те или иные формы компромиссов должен будет принять народ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После этого Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. В Кремле расценили это заявление как движение в положительном направлении. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, будут ли какие-то контакты лидеров.
Политолог оценил заявления Зеленского
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