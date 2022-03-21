Компромиссные договоренности Украины с РФ должны быть вынесены на референдум – Зеленский

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Возможные компромиссные договоренности с Россией должны быть вынесены на референдум на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский.
"Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум", – цитирует украинского лидера ТАСС.
Зеленский подчеркнул, что решение об ответе на те или иные формы компромиссов должен будет принять народ.
"А вот какими они будут – это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом", – заявил президент Украины.
Он добавил, что считает нормальным компромиссом ситуацию, при которой Украина согласится не вступать в НАТО, но получит при этом от отдельных стран – членов Североатлантического альянса гарантии безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что организация встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского требует согласования итогов переговоров. По словам представителя Кремля, пока между Россией и Украиной нет никаких договоренностей, которые можно было бы зафиксировать на встрече двух лидеров.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Прогресс на переговорах между РФ и Украиной недостаточен – Песков
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