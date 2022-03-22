Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине – Песков

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине. По его словам, об этом говорят результаты опросов.

Песков уточнил, что в России лишь 25% тех, кто не поддерживает спецоперацию на Украине.

"Мы надеемся, что те, кто не согласен, они поймут, что происходит. Кроме того, очень важно, чтобы те, кто не согласен, начинали ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада о том, что происходит, и понимали, что не все правда, что там дается в новостях", – цитирует слова Пескова "Газета.ру".

На вопрос о том, слышат ли несогласных в Кремле, Песков ответил, что желание уехать из страны является нормальным процессом. По его словам, потом некоторые поменяют свое мнение и вернутся.

Ранее Песков заявил, что на сегодня многие показывают свою сущность. Так он прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что очищение общества от предателей укрепит Россию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

