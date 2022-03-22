Переговоры Украины и РФ идут медленнее, чем хотелось бы – Песков

Фото: depositphotos/JaneUK

Переговорный процесс Украины и России идет медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что вынесение деталей переговоров на публику лишь навредит процессу.

У Пескова также спросили, как он относится к предложению о возможном референдуме на Украине по вопросам компромиссов с Россией.

"Украина – это суверенное государство, какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры", – приводит слова пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

Песков добавил, что позиция Москвы четко сформулирована как устно, так и письменно. При этом все документы были давно переданы Киеву.

Он также рассказал, что на некоторые позиции Украина уже дала свой ответ.

"Но мы, безусловно, хотели бы более содержательного и более оперативного ответа каждый раз", – сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссные договоренности с Россией должны быть вынесены на референдум на Украине. Он подчеркнул, что решение об ответе на те или иные формы компромиссов должен будет принять народ. Зеленский добавил, что считает нормальным компромиссом ситуацию, при которой Украина согласится не вступать в НАТО, но получит при этом от отдельных стран – членов Североатлантического альянса гарантии безопасности.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

