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политика

14:09

Путин всегда готов разъяснить позицию РФ по ситуации вокруг Украины – Песков

властьполитика

Фото: kremlin.ru

Речи о выступлении Владимира Путина в парламентах других стран по ситуации вокруг Украины пока не идет, однако глава российского государства всегда готов озвучить позицию страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакие переговоры не ведутся. Между тем президент России Путин всегда был и остается открытым для контактов на любых уровнях для того, чтобы разъяснить позицию", – цитирует его "Интерфакс".

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что от Москвы не последует инициатив по организации подобных встреч, поскольку страны, которым могли бы потребоваться разъяснения Путина, в последнее время предприняли целый ряд недружественных шагов по отношению к России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать темы Крыма и Донбасса в рамках встречи с Владимиром Путиным. При этом он отметил, что решения по данным вопросам не удастся достичь на первой же встрече глав государств.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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