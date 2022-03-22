Западу не удастся поставить Россию на колени – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что западным странам не удастся поставить Россию на колени.

Он подчеркнул, что предложения Москвы по безопасности были отброшены, ключевые элементы этих идей проигнорировали. Таким образом, начало спецоперации России на Украине нельзя было отменить, у Москвы не оставалось выбора, добавил замглавы МИД РФ.

"Таким же плачевным образом закончатся иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени. Этого не будет", – сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Рябков призвал Вашингтон отказаться от эскалации отношений с Москвой и перестать поставлять вооружения Украине. По его словам, отношения РФ и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что действия Вашингтона не смогут помешать РФ в адаптации к санкциям, введенным против нее.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

