Рябков призвал США остановиться в своей эскалации отношений с РФ

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал Вашингтон отказаться от эскалации отношений с Москвой и перестать поставлять вооружения Украине.

"Постановка вопроса о том, что нужно сделать (США) для сохранения отношений, безусловно, правильная. Им просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями", – приводит слова Рябкова РИА Новости.

По его словам, отношения РФ и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон.

При этом Рябков подчеркнул, что действия Соединенных Штатов никак не влияют на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской спецоперации на Украине. Также действия Вашингтона, по его словам, не смогут помешать РФ в адаптации к санкциям, введенным против нее.

Ранее в МИД РФ сообщили, что заявления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина ставят двусторонние отношения стран на грань разрыва. 21 марта послу США Джону Салливану, вызванному в российское дипведомство, был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними высказываниями главы Белого дома в адрес президента России.

До этого Джо Байден заявил, что Владимир Путин является военным преступником. На высказывание американского лидера отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявление Байдена является личным оскорблением, однако стоит учитывать раздражительность и забывчивость американского лидера и воздержаться от резких оценок.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

