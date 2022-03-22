Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным темы Крыма и Донбасса

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсудить темы Крыма и Донбасса в рамках встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщает RT.

"На первой же встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальные, для нас они важны", – сказал украинский лидер.

Однако Зеленский отметил, что решения по данным вопросам не удастся достичь на первой же встрече.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что организация встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского требует согласования итогов переговоров. По словам представителя Кремля, пока между Россией и Украиной нет никаких договоренностей, которые можно было бы зафиксировать на встрече двух лидеров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

