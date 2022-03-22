ВС РФ высокоточными ударами поразили военные объекты Украины

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Вооруженные силы России высокоточными ударами поразили военные объекты Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что было применено оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

"Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населенных пунктах Лисичанск и Краматорск", – подчеркнул Конашенков.

Ранее первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов заявил, что силы ДНР смогли наполовину освободить Мариуполь. По его словам, большая часть освобожденных территорий находится в левобережной части города. При этом обстановка в городе остается напряженной. Безсонов рассказал, что силы ДНР сжимают кольцо вокруг националистических батальонов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

