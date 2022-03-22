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политика

14:58

В ДНР заявили, что Мариуполь освобожден наполовину

политикабезопасность

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Силы ДНР смогли наполовину освободить Мариуполь. Об этом рассказал первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.

По его словам, большая часть освобожденных территорий находится в Левобережной части города. При этом обстановка в городе остается напряженной. Безсонов рассказал, что силы ДНР сжимают кольцо вокруг националистических батальонов.

Замглавы Мининформации добавил, что операция по освобождению продвигается тяжело, однако количество националистов в городе уже сократилось в два раза.

"По нашим данным, изначально их было до 14 тысяч в одном городе. Сейчас, я думаю, их, наверное, раза в два меньше, это минимум", – подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Урожайное в Донецкой области. В настоящее время ведется бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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