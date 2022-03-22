ВС России взяли под контроль населенный пункт Урожайное

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Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Урожайное в Донецкой области, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения российских вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное", – сообщил Конашенков.

Он уточнил, что в настоящее время ведется бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее Конашенков рассказал, что российские средства ПВО сбили в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, включая "Байрактар ТБ-2". По его словам, за сутки российская авиация уничтожила 137 военных объектов Украины.

Всего с начала проведения спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 230 беспилотников и 181 зенитный ракетный комплекс Украины, 1 528 танков, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 312 единиц специальной военной автомобильной техники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

