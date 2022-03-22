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политика

10:35

Российские средства ПВО сбили в воздухе 14 украинских беспилотников

политикабезопасность

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Российские средства ПВО сбили в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, включая "Байрактар ТБ-2". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также рассказал, что за сутки российская авиация уничтожила 137 военных объектов Украины. Среди них – 6 пунктов управления и узлов связи, 2 установки реактивных систем залпового огня, 1 зенитный ракетный комплекс, 8 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники.

Всего с начала проведения спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 230 беспилотников и 181 зенитный ракетный комплекс Украины, 1 528 танков, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 312 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Конашенков рассказал, что авиационный ракетный комплекс "Кинжал" Вооруженных сил РФ уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области. Он уточнил, что было уничтожено около 200 БПЛА и свыше 1,4 тысячи танков и других бронемашин с начала проведения спецоперации на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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