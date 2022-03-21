МО РФ показало видео доставки гуманитарной помощи в Балаклею

Видео: министерство обороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео доставки гуманитарной помощи в город Балаклея Харьковской области Украины.

На кадрах можно увидеть грузовики Вооруженных сил России, въезжающие на украинскую территорию через пограничный пункт, и жителей Балаклеи, принимающих гумпомощь из рук российских военных.

Отмечается, что в город было доставлено порядка восьми тонн продуктов первой необходимости, детского питания, круп, мясных и рыбных консервов, хлебобулочных изделий и бутилированной питьевой воды. Безопасность гуманитарной колонны обеспечивали российские военные.

"Из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ жители Балаклеи с маленькими детьми вынуждены прятаться в подвалах, бомбоубежищах, самодельных укрытиях. По этой причине они боятся выйти на улицу, чтобы приобрести продукты питания", – заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что горожане поблагодарили российских военнослужащих за помощь.

3 марта Балаклея была отбита у националистических батальонов Украины. Как сообщал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, тогда же в результате успешного наступления были взяли под контроль Чистополье, Новополтавка и Жовтневое.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.