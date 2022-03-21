В МО РФ сообщили об успешном уклонении Ми-24 от попадания ракеты ВСУ

Видео: министерство обороны России

Российский вертолет Ми-24 успешно уклонился от ракеты ВСУ в ходе выполнения задач в районе Днепра. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Минобороны РФ.

Речь идет о ракете американского ПЗРК Stinger. Снаряд взорвался в районе хвостовой балки вертолета, однако экипаж боевой машины смог продолжить полет. После этого, как отметили в российском военном ведомстве, группа ударных вертолетов ВС РФ занялась устранением огневых позиций украинских военных.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники смогли вытеснить из пригорода Киева батальоны националистов. Последние при отступлении бросили бронетехнику, оружие и боеприпасы, которые передадут военнослужащим ДНР и ЛНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

