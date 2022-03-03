Город Балаклея освобожден от батальонов украинских националистов – МО РФ

10:31
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Город Балаклея Харьковской области освободили от батальонов националистов Украины. Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Освобожден от националистических батальонов город Балаклея", – отметил Конашенков, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, в настоящий момент также российские военные, выполняя успешные наступления, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями ДНР.
Представитель ведомства подчеркнул, что ВС России за время специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР вывели из строя 1 612 объектов военной инфраструктуры Украины.
"Всего за время операции поражено 1 612 объектов, среди них – 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 радиолокационных станций", – сообщил Конашенков.
Кроме того, российские военнослужащие поразили 53 беспилотных летательных аппарата, 49 воздушных судов на земле и 13 в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов. Было уничтожено, по словам представителя Минобороны РФ, 405 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее российские вооруженные силы ударили по объектам Службы безопасности Украины, откуда по РФ проводились информационные атаки. В результате удара была поражена аппаратная вещания телевизионной вышки. Разрушений жилых строений допущено не было.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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