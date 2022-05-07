Херсонская область вернет герб времен Российской империи – замглавы обладминистрации

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Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область, перешедшая под контроль ВС РФ, вернет себе герб времен Российской империи. В основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда.

"Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб – времен нахождения региона в составе Российской империи", – передает слова Стремоусова РИА Новости.

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, обращаясь к жителям Херсонской области, заявил, что Россия пришла в регион навсегда.

"В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают", – сказал Турчак.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными под полный контроль взята вся территория Херсонской области.