В Херсоне задержали мужчину, планировавшего устроить теракт в День Победы

06 мая, 19:47
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Херсоне задержали мужчину, планировавшего устроить теракт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.
"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил запросить в министерстве обороны Российской Федерации сведения в отношении мужчины, задержанного в городе Херсоне в связи с подготовкой к совершению террористического акта", – отмечается в сообщении.
По сведениям Минобороны РФ, в квартире задержанного военные обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатки. Также была найдена документация и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.
В сообщении Следственного комитета уточняется, что задержанный уже подтвердил свою причастность к изготовлению коктейлей Молотова. Мужчина утверждает, что планировал совершить теракт под давлением одного из подразделений территориальной обороны Украины.
В настоящий момент следователи и военные занимаются изучением имеющихся сведений с целью выявления лиц, причастных к организации данного преступления.
Ранее сотрудники службы безопасности задержали бывшего украинского морпеха, который по указанию националистов полка "Азов" планировал теракт в торгово-развлекательном центре в Симферополе. Задержанный собирался взорвать здание, а также произвести на его территории поджог.
ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТРЦ в Симферополе
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