Суд приговорил к 19,5 года колонии жителя Севастополя за госизмену

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Житель Севастополя Дмитрий Штыбликов и офицер ВС РФ Александр Облога получили 19,5 и 13 лет колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

"Суд признал виновными жителей Севастополя Дмитрия Штыбликова и Александра Облогу виновными по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Штыбликов приговорен к 19 годам и 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей, Облога – к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Кроме того, Облогу лишили воинского звания старшего лейтенанта. Под данным источника в правоохранительных органах, фигуранты были признаны виновными в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Ранее российские спецслужбы предотвратили теракт в Крыму. Сотрудники ФСБ задержали бывшего украинского морпеха, который по указанию националистов полка "Азов" планировал теракт в торгово-развлекательном центре в Симферополе. Речь идет о жителе региона 1988 года рождения. Он готовил взрыв и поджог в ТРЦ.

