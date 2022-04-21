В Крыму предотвращен теракт на железной дороге

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Федеральная служба безопасности пресекла подготовку теракта в Крыму, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В Симферополе задержали россиянина, который являлся сторонником запрещенной в РФ террористической организации ИГ и готовил подрыв железнодорожных путей.

Как сообщает ТАСС, дома у террориста обнаружили и изъяли две самодельные взрывчатки массой три килограмма, два электродетонатора, схему закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу, флаг и пропагандистские листовки.

Возбуждено уголовное дело по факту подготовки к теракту и незаконного хранения взрывных устройств.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух главарей и трех членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", вербовавших местных мусульман. Операция по их задержанию была проведена совместно с МВД и Росгвардией.

