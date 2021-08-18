В Крыму ФСБ задержала двух главарей и трех участников "Хизб ут-Тахрир"

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Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух главарей и трех членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", вербовавших местных мусульман. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"В Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году), задержаны два главаря и три ее активных участника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что операция по их задержанию была проведена совместно с МВД и Росгвардией.

Ранее сотрудники ФСБ в Новосибирске задержали мужчину, занимавшегося финансированием запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Задержанный гражданин одной из республик ближнего зарубежья в общей сложности перечислил террористам свыше 2,4 миллиона рублей.