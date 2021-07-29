В Тюмени ликвидировали двух сторонников ИГ, планировавших теракты

13:58
Фото: ФСБ России
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали в Тюмени главаря и участника ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации ИГ, готовивших теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"В состав ячейки входили граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона, планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей", – говорится в сообщении.
По данным ФСБ, в ночь на 29 июля при задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление правоохранителям и были ликвидированы.
Как уточняется, преступники хотели использовать средства террора из заранее оборудованного тайника, расположенного на окраине Тюмени.
В ЦОС ФСБ добавили, что в ходе операции гражданское население и правоохранители не пострадали.
Ранее сотрудники ФСБ в Новосибирске задержали мужчину, занимавшегося финансированием запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Задержанный гражданин одной из республик ближнего зарубежья в общей сложности перечислил террористам свыше 2,4 миллиона рублей.
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