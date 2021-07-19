ФСБ составила список сведений, запрещенных к передаче другим государствам

19 июля, 23:53
Фото: depositphotos/Grigorenko
В ФСБ предложили запретить передавать иностранным государствам военные и военно-производственные сведения, не относящиеся к государственной тайне, но способные навредить интересам России. Соответствующий проект приказа опубликован в понедельник, 19 июля, на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
"Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", – говорится в документе.
Всего в списке сведений 61 пункт. В частности, предлагается запретить передавать другим государствам сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, о численности, наименовании и дислокации воинских частей.
Помимо этого, к таким сведениям предлагается отнести данные о целевых программах "Роскосмоса" и их финансировании, а также информацию о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры.
Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Севастополе россиянина, собиравшего секретные данные о Черноморском флоте для военной разведки Украины. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Отмечается, что утечка за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.
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