Суд в столице арестовал мужчину за незаконное получение составляющих гостайну сведений

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Лефортовский районный суд города арестовал Николая Колабухова. Мужчина подозревается в незаконном получении сведений, которые составляют гостайну, заявили Агентству "Москва" представители суда.

Его подозревают в совершении преступления по статье УК РФ "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну". Фигуранту дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля, уточнила пресс-секретарь московского суда Дарья Розмахова.

В том случае, если Колабухова признают виновным, ему может грозить от трех до восьми лет лишения свободы. Фабула уголовного дела сейчас отсутствует.

Ранее суд арестовал главного фигуранта дела о хищениях в РАНХиГС Игоря Барцица. 29 декабря ФСБ пресекла схему хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.