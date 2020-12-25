Основателя компании Petropavlovsk Масловского арестовали по делу о растрате

18:04
Фото: ТАСС/Пресс-служба УК "Петропавловск"
Тверской суд Москвы в пятницу заключил под стражу основателя и бывшего генерального директора компании Petropavlovsk Павла Масловского. Как сообщает ТАСС, уголовное дело связано с растратой около 100 миллионов рублей.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 февраля 2021 года, по обвинению по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)", – заявила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
В пресс-службе "Покровского рудника" (дочернее предприятие золотодобытчика Petropavlovsk) сообщили, что Масловского обвиняют в хищении в составе преступной группы. Злоумышленники якобы проводили сделки по купле-продаже недвижимости с завышением стоимости.
В МВД также заявили, что соучастники Масловского пока не установлены. В ведомстве уточнили, что ущерб по уголовному делу с участием основателя Petropavlovsk превышает 95 миллионов рублей.
В октябре 2020 года столичное управление Следственного комитета (СК) РФ приступило к расследованию инцидента с участием исполняющего обязанности главы Petropavlovsk Максимом Мещеряковым. По данным правоохранительных органов, мужчина мог быть причастен к самоуправству.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: