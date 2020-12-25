Основателя компании Petropavlovsk Масловского арестовали по делу о растрате

Фото: ТАСС/Пресс-служба УК "Петропавловск"

Тверской суд Москвы в пятницу заключил под стражу основателя и бывшего генерального директора компании Petropavlovsk Павла Масловского. Как сообщает ТАСС, уголовное дело связано с растратой около 100 миллионов рублей.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 февраля 2021 года, по обвинению по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)", – заявила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

В пресс-службе "Покровского рудника" (дочернее предприятие золотодобытчика Petropavlovsk) сообщили, что Масловского обвиняют в хищении в составе преступной группы. Злоумышленники якобы проводили сделки по купле-продаже недвижимости с завышением стоимости.

В МВД также заявили, что соучастники Масловского пока не установлены. В ведомстве уточнили, что ущерб по уголовному делу с участием основателя Petropavlovsk превышает 95 миллионов рублей.

В октябре 2020 года столичное управление Следственного комитета (СК) РФ приступило к расследованию инцидента с участием исполняющего обязанности главы Petropavlovsk Максимом Мещеряковым. По данным правоохранительных органов, мужчина мог быть причастен к самоуправству.

