СК требует арестовать следователя ГУ МВД Москвы за получение взятки

20:13
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следственный комитет требует арестовать старшего следователя столичного управления МВД по подозрению в получении особо крупной взятки. Ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения поступило в Пресненский суд, сообщает ТАСС.
"В суд поступило ходатайство с требованием избрать меру пресечения в виде содержания под стражей Артемьеву Александру Сергеевичу, подозреваемому по части 6 статьи 290 ("Получение взятки в особо крупном размере")", – говорится в сообщении.
Ранее троих бывших следователей приговорили к срокам до трех с половиной лет строгого режима за взятки. Бывший и. о. главы следственного отдела по Королеву ГСУ СК РФ по МО Алексей Черников, а также следователь Андрей Сараев при посредничестве следователя Станислава Фильчикова получили взятку в размере 1,2 миллиона рублей.
До этого стало известно, что в Москве двух экс-полицейских будут судить за попытку хищения 7 миллионов рублей у адвоката. Речь идет о бывшем замначальника МВД по району Дорогомилово Дмитрии Смирнове и экс-начальнике отдела уголовного розыска Сергее Устинове.
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