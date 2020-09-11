Задержан замглавы департамента Минпромторга

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В министерстве промышленности и торговли РФ рассказали о задержании заместителя главы департамента радиоэлектронной промышленности Антона Исаева. В настоящий момент в отношении него избирают меру пресечения, приводит ТАСС заявление ведомства.

"Минпромторг России подтверждает задержание заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Антона Исаева", – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ходе доследственной проверки ведомство ранее сообщило о нанесенном действиями "ООО Аквасервис" ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие.

Ранее говорилось, что задержанный замминистра энергетики Анатолий Тихонов не признает вину. Его задержали во вторник, 8 сентября, по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, чиновник причастен к крупным хищениям.