Троих бывших следователей приговорили к срокам до 3,5 года строгого режима за взятки

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Сроки до 3,5 года строгого режима за взяточничество получили бывший и. о. главы следственного отдела по Королеву ГСУ СК РФ по МО Алексей Черников, а также следователи Андрей Сараев и Станислав Фильчиков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В сообщении отмечается, что суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора. Следствие и суд установили, что Черников и Сараев при посредническом участии Фильчикова получили взятку в размере 1,2 миллиона рублей.

Черников и Сараев получили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, Фильчиков будет отбывать наказание в колонии строгого режима 3 года.

Ранее стало известно, что в Москве двух экс-полицейских будут судить за попытку хищения 7 миллионов рублей у адвоката. Речь идет о бывшем замначальника МВД по району Дорогомилово Дмитрии Смирнове и экс-начальнике отдела уголовного розыска Сергее Устинове.