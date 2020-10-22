СК расследует инцидент с участием и. о. гендиректора Petropavlovsk

Столичное управление Следственного комитета (СК) РФ приступило к расследованию инцидента с участием исполняющего обязанности главы Petropavlovsk Максимом Мещеряковым. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Petropavlovsk был поставлен в известность о том, что Следственный комитет России по городу Москве инициировал расследование событий, связанных с и. о. генерального директора Petropavlovsk Максимом Мещеряковым", – указано в сообщении.

По данным организации, расследование действий Мещерякова связано с преступлением, которое классифицируется по статье 330 Уголовного кодекса РФ ("Самоуправство"). По ней мужчине грозит до 5 лет колонии.

"Предварительным расследованием установлено, что Максим Мещеряков и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили самоуправство в отношении представительства АО "Покровский рудник", – сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, компании был причинен ущерб в размере 450 тысяч рублей.

Инцидент с участием и. о. гендиректора компании произошел 26–27 августа. Ряд сотрудников помещали Максиму Мещерякову попасть в московский офис Petropavlovck, после чего мужчина вызвал полицию.

