СК изучит информацию о попытках рейдерского захвата столичных квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Следственный комитет России проведет проверку информации о попытках рейдерского захвата квартир в Москве. Соответствующее поручение сделал председатель СК Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в эфире федерального канала рассказали о том, что "профессиональные соседи" пытаются совершить рейдерский захват нескольких столичных квартир. Так, жильцов вынуждают покупать долю в их квартирах по завышенной цене.

"В частности, москвичка Ольга Мосягина жалуется на действия таких людей и на бездействие полиции. Также она сообщает, что собственник доли выламывал дверь в квартире, в которой находился ее четырехлетний ребенок, сильно испугавшийся происходящего. Кроме этого, еще одна жительница столицы жалуется на действия этих же мужчин, которые уже больше двух лет лишают нормальной жизни ее семью", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин заявил, что по результатам проверки следователям необходимо будет доложить о принятых решениях.

Ранее стало известно, что следователи СК также проводили проверку после телесюжета о долевом рейдерском захвате квартиры, где живет музыкант Виталий Николаев со своей женой и дочкой. Тогда в квартиру Николаева въехали посторонние мужчины. Как выяснилось, бывший муж супруги Николаева продал свою долю в квартире нескольким людям.

