Лжесотрудника ФСБ задержали в столице при получении 1,85 млн рублей

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В столице сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мошенника, который под видом сотрудника ФСБ промышлял рейдерскими захватами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Подмосковью.

"ФСБ России совместно с МВД России в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия "оперативный эксперимент" задержали с поличным при получении денежных средств в сумме 1,85 миллиона рублей гражданина РФ Полянского Н. А.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина представлялся высокопоставленным сотрудником ФСБ и осуществлял деятельность, связанную с рейдерскими захватами коммерческих предприятий, а также оказанием помощи за деньги в уклонении от уголовной ответственности лиц.

В ходе обыска у него нашли документы, а также различную атрибутику ФСБ России, удостоверения МВД, ФСБ, СВР и прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество".

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной сети торговцев похищенными у пользователей данными кредитных карт. Злоумышленники продавали данные кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений, которые были получены путем неправомерного доступа к учетным записям пользователей интернета и платежных систем.

В ходе специальной операции было задержано более 30 членов группы, в том числе граждане Украины и Литвы. Из них 25 подозреваемым предъявлено обвинение по статье "Неправомерный оборот средств платежей", они заключены под стражу.

