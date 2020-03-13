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Происшествия

12:19

В Подмосковье задержаны семь членов ОПГ, подделывавших документы

происшествия криминал

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье семерых участников преступной группировки, причастных к организации незаконного пребывания более тысячи иностранных граждан на территории России, сообщает ТАСС.

Пресечена работа трех лабораторий по подделке документов для мигрантов. Оттуда изъяли миграционные документы, печати и штампы для проставления в национальные паспорта иностранцев отметок о пересечении границы РФ.

По данным спецслужб, доход злоумышленников за год превысил 10 миллионов рублей.

В феврале сотрудники ФСБ России задержали троих руководителей компаний и слесаря Московского метрополитена по подозрению в организации незаконной миграции.

По данным следствия, в период с июня 2018 года по апрель 2019 года подозреваемые выдавали иностранным гражданам отрывные части бланков уведомлений о прибытии с соответствующими отметками. Все происходило в здании на проспекте 40 лет Октября.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". В настоящее время ведутся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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