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Москва 24

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Происшествия

10:46

Задержаны члены ОПГ по подозрению в организации незаконной миграции

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Троих руководителей компаний и слесаря Московского метрополитена задержали сотрудники ФСБ России по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе оперативных действий были задержаны мужчины 1973, 1976, 1982 и 1986 годов рождения на Новокузнецкой улице.

По данным следствия, в период с июня 2018 года по апрель 2019 года подозреваемые выдавали иностранным гражданам отрывные части бланков уведомлений о прибытии с соответствующими отметками. Все происходило в здании на проспекте 40 лет Октября.

"Тем самым участники ОПГ создавали видимость законности пребывания 167 тысяч 102 иностранных граждан на территории РФ", – пояснил собеседник агентства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". В настоящее время ведутся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Чертановский районный суд столицы приговорил пятерых участников организованной преступной группы к срокам до 3,5 лет за вымогательство денег у частных перевозчиков.

В мае 2018 года сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, которая подозревалась в вымогательстве денежных средств у частных перевозчиков. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны пять человек в возрасте от 30 до 60 лет.

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