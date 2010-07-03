Песков оценил ситуацию с обвиняемыми в создании ОПГ бизнесменами

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Законность привлечения бизнесменов к уголовной ответственности по статье 210 УК РФ о преступном мире вызывает некоторые вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что этот вопрос неоднократно затрагивался на совещаниях с участием Владимира Путина. "Проработка продолжается, работа ведется по этой теме", – сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что предложений по уточнению 210 статьи УК поступает очень много, однако "есть определенные нюансы, которые учитываются в работе".

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России в рамках регуляторной гильотины. По его мнению, такой шаг отвечает концепции по оптимизации численности государственных служащих в стране.

В октябре социологи выяснили, что больше половины россиян не хотят открывать свой бизнес. Основными причинами такого решения граждане называют отсутствие стартового капитала, налоги, бюрократию, конкуренцию и дефицит необходимых знаний. О своем намерении открыть бизнес в ближайшее время заявили всего 4,3% респондентов.

