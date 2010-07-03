Законы о защите инвестиций позволят экономике России расти – Володин

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действующее российское законодательство в области защиты инвестиций не соответствует амбициям страны. Депутат выступил на парламентских слушаниях, сообщает портал "Дни.ру".

"Нам необходимо сделать все, чтобы защитить инвестиции и создать условия для бизнеса. Если мы будем эту задачу решать, то много средств вернется в страну. У нас в регионы эти средства пойдут", – заявил Володин.

По словам депутата, действующее законодательство о защите инвестиций сформулировали в России еще в 90-е годы. Документы следует упорядочить и модернизировать с прицелом на рентабельность отрасли. Для адекватного фукционирования новой системы планируется принять ряд подзаконных актов.

Ранее в столице запустили программу поддержки бизнеса "Московский акселератор". Всего будут открыты 20 тематических образовательных курсов, и первый из них посвятят цифровым сервисам. Заявки на участие принимаются до 15 декабря.

