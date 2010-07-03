Десять крупнейших компаний РФ накопили 3,4 трлн рублей

Фото: ТАСС/ВЕДОМОСТИ/Евгений Разумный
Объем накоплений на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 триллиона рублей. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, пишет РБК.
На первой строчке списка нефинансовых организаций находится "Газпром" с суммой 849,4 миллиарда рублей. На втором месте – "Роснефть" с 832 миллиардами, на третьем – "Лукойл" с 492,7 миллиарда. В топ-5 также оказались "Сургут-нефтегаз" с 260,3 миллиарда рублей и "Газпром нефть" с 247,6 миллиарда.
По данным издания, если добавить в список банки, которые работают по иной схеме, то сумма накоплений составит около 7,5 триллиона рублей.
Ранее журнал Forbes составил рейтинг из 200 самых быстро растущих компаний России. Темпы роста их выручки за 2018 год были трехзначными либо вплотную к этому приблизились. В пятерку рейтинга попали две столичные компании по строительству жилья, а также две угледобывающие компании. Также в рейтинг попала одна компания по производству растительного масла и экспорту российского зерна.
Также Forbes составил список богатейших россиян. Первую строчку рейтинга занял Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в 26,2 миллиарда долларов. На второе место поднялся его партнер по "Новатэку" и "Сибуру" миллиардер Геннадий Тимченко. На третьей позиции совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов с состоянием в 21,2 миллиарда.
Кроме того, был представлен рейтинг самых богатых россиянок. Список возглавляет Елена Батурина. Ее состояние оценивают в один миллиард 200 миллионов долларов. Бизнес-леди является основательницей одной из крупнейших девелоперских компаний столицы. На второй строке находится хозяйка интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук – 1 миллиард долларов. На третьем месте – Татьяна Ковальчук. Состояние жены петербургского банковского акционера – около 600 миллионов долларов.
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