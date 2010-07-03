Forbes назвал богатейших россиян

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Forbes составил список богатейших россиян, опираясь на данные счетчика, отражающего состояние долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.

Первую строчку рейтинга занял Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в 26,2 миллиарда долларов. За день же его состояние увеличилось на 133 миллиона.

На второе место поднялся его партнер по "Новатэку" и "Сибуру" миллиардер Геннадий Тимченко. За день его состояние выросло на 268 миллионов долларов – до 22,1 миллиарда.

На третьей позиции совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов с состоянием в 21,2 миллиарда. На четвертой строчке Владимир Лисин и его 20,8 миллиарда, а замыкает пятерку Алексей Мордашов с 20,4 миллиарда долларов.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых семей России – первое место пятый год подряд остается за Гуцериевыми. Общее состояние основателя группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и его близких оценили в 5,65 миллиарда долларов.

На втором месте расположилась семья Ротенбергов – в их активе 5,18 миллиарда долларов. Замкнула тройку рейтинга семья Шаймиевых. Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат за год увеличили свое состояние на 320 миллионов долларов до 2,8 миллиарда.

В десятку также попали Гапонцевы (2 миллиарда долларов), Евтушенковы (1,94 миллиарда), Рахимкуловы (1,89), Линники (1,6), Саркисовы (1,6), Бажаевы (1,51) и Михайловы (1,16).