Forbes назвал самые богатые российские семьи

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых семей России – первое место пятый год подряд остается за Гуцериевыми.

Общее состояние основателя группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и его близких оценили в 5,65 миллиарда долларов, при этом за год оно сократилось на 320 миллионов. Отмечается двойной рост капитала Саида Гуцериева – в январе отец передал ему долю в кипрской Landbury Trading, а дядя – доли в нефтяных компаниях и крупной сети бытовой техники.

На втором месте расположилась семья Ротенбергов – в их активе 5,18 миллиарда долларов. Уточняется, что после введения против Бориса и Аркадия международных санкций часть средств перешла к сыну и дочери последнего Игорю и Лилии.

Замкнула тройку рейтинга семья Шаймиевых. Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат за год увеличили свое состояние на 320 миллионов долларов до 2,8 миллиарда.

В десятку также попали Гапонцевы (2 миллиарда долларов), Евтушенковы (1,94 миллиарда), Рахимкуловы (1,89), Линники (1,6), Саркисовы (1,6), Бажаевы (1,51) и Михайловы (1,16).

Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров и актрис года. Мужскую часть списка возглавил Дуэйн "Скала" Джонсон – с июня 2018 года он заработал 89,4 миллиона долларов. Далее идут Крис Хемсворт (62,9 миллиона) и Роберт Дауни-младший (66 миллионов). Среди женщин больше всего удалось заработать Скарлетт Йоханссон – 56 миллионов долларов. Второе место заняла София Вергара (44,1 миллиона долларов), третье – Риз Уизерспун (35 миллионов долларов).