Стала известна самая высокооплачиваемая актриса в мире

Названа самая высокооплачиваемая актриса мира. Рейтинг на данную тему выпустил американский журнал Forbes.
Согласно результатам исследования, на первом месте расположилась американская актриса Скарлетт Йоханссон. За прошедший год с июня 2018 она заработала 56 миллионов долларов. Значительная часть суммы была получена ею за роль "Черной вдовы" в фильмах киновселенной Marvel.
Второю строчку заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная по роли в "Американской семейке". Девушка заработала 44,1 миллиона долларов. Годом ранее актриса занимала первое место в подобном рейтинге.
На третьем месте расположилась Риз Уизерспун. За год она сумела заработать 35 миллионов долларов.
Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года. Прошлогодний лидер Джордж Клуни не попал даже в топ-10.
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