Стала известна самая высокооплачиваемая актриса в мире

Фото: Zuma/TASS/Lisa O'Connor

Названа самая высокооплачиваемая актриса мира. Рейтинг на данную тему выпустил американский журнал Forbes.

Согласно результатам исследования, на первом месте расположилась американская актриса Скарлетт Йоханссон. За прошедший год с июня 2018 она заработала 56 миллионов долларов. Значительная часть суммы была получена ею за роль "Черной вдовы" в фильмах киновселенной Marvel.

Второю строчку заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная по роли в "Американской семейке". Девушка заработала 44,1 миллиона долларов. Годом ранее актриса занимала первое место в подобном рейтинге.

На третьем месте расположилась Риз Уизерспун. За год она сумела заработать 35 миллионов долларов.

Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года. Прошлогодний лидер Джордж Клуни не попал даже в топ-10.