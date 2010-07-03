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17:15

Актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

политика культура за рубежом

17:15

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Киев запретил въезд российско-сербскому актеру Милошу Биковичу на территорию Украины в связи с "угрозой безопасности".

"Мне запрещен въезд на Украину. Думаю, что я играю иногда лучше, иногда хуже, но не так, чтобы угрожать безопасности нации. "Угроза национальной безопасности", ребята, вы – чемпионы", – написал актер в своем Twitter.

Милош Бикович известен россиянам по фильмам "Лед", "Духлесс-2", "Солнечный удар", сериалу "Отель "Элеон" и другим.

Ранее российскому актеру Федору Добронравову сняли запрет на въезд на Украину. Суд в Киеве признал противоправным действия СБУ, В ноябре 2017 года артисту запретили въезд на Украину в течение трех лет. В украинских спецслужбах заявили, что Добронравов неоднократно посещал Крым и "поддерживал публично аннексию Крыма".

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