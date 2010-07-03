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14:08

Борисова не удивилась трехлетнему запрету на въезд на Украину

общество за рубежом политика

14:08

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Фото: instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая Дана Барисова назвала неприятным, но ожидаемым фактом трехлетний запрет на въезд на Украину из-за посещения Крыма, сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, это абсолютно прогнозируемое событие. Она рассказала, что ей пришлось ввести в заблуждение украинских чиновников на границе, сказав, что она не была в Крыму, чтобы побывать на съемках в Киеве.

"Когда я была эти четыре дня в Киеве, я даже боялась последний день в гостиницу возвращаться, потому что опасалась, что меня "примут" и накажут. Потому что какой-то деятель назвал меня лицом, нарушающим законы", – сказала телеведущая.

Она подчеркнула, что просто хотела побывать в столице Украины, которая ей очень нравится. "Я зарабатывала деньги, работала в шоу "Пацанки-4". Я не удивлена совершенно таким образцово-показательным шагом со стороны властей Украины, но, конечно, мне неприятно", – добавила Борисова.

Телеведущая также заметила, что сами киевляне не проявляли к ней негатива, а, напротив, даже просили о совместных фотографиях.

Ранее сообщалось, что СБУ Украины запретили Борисовой въезд на территорию страны сроком на три года. Телеведущая в середине июля посещала Киев, где принимала участие в съемках телешоу "Пацанки" в качестве наставницы. Тогда на нее обрушилась критика украинских националистов. Сама же журналистка назвала эту реакцию ожидаемой.

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общество за рубежом политика

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