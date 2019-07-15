Дана Борисова ответила на критику украинских националистов

Фото: instagram.com/danaborisova_official

Ведущая Дана Борисова прокомментировала критику украинских националистов в соцсетях по поводу приезда в Киев. Журналистка назвала реакцию ожидаемой. Однако она подчеркнула, что не сталкивалась с враждебностью в столице Украины.

"К Киеву у меня осталось хорошее отношение. Я периодически была там, когда ситуация была стабильнее, снималась в украинских шоу, была ведущей", – сказала она RT.

Накануне Борисова опубликовала в Instagram фотографии с Майдан Незалежности и рассказала о предстоящих съемках российского шоу. В ответ многие украинские пользователи возмутились, что ее вообще впустили в страну.



Певица Наташа Королева ранее рассказала, что не может поехать на Украину. По ее словам, в песне "Маленькая страна" нашли призывы к экстремизму.