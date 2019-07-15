Дана Борисова ответила на критику украинских националистов

Ведущая Дана Борисова прокомментировала критику украинских националистов в соцсетях по поводу приезда в Киев. Журналистка назвала реакцию ожидаемой. Однако она подчеркнула, что не сталкивалась с враждебностью в столице Украины.
"К Киеву у меня осталось хорошее отношение. Я периодически была там, когда ситуация была стабильнее, снималась в украинских шоу, была ведущей", – сказала она RT.
Накануне Борисова опубликовала в Instagram фотографии с Майдан Незалежности и рассказала о предстоящих съемках российского шоу. В ответ многие украинские пользователи возмутились, что ее вообще впустили в страну.
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